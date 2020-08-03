«Табакерка» продолжает увеличивать сеть киосков: за июль более 70 новых













Как сообщалось, в июле сеть перешла рубеж в 2,5 тыс. торговых точек. Как правило, это киоски. Ближайший конкурент по охвату, «Белсоюзпечать», сейчас насчитывает 1088 точек, то есть отстает более чем в два раза.





«Табакерка» создана как сеть для продажи табачных изделий, но в ассортименте могут быть и другие товары.





Компания «Энерго-Оил», которая оперирует сетью «Табакерка», принадлежит Алексею Олексину. Он также владеет МТБанком и другими бизнесами.