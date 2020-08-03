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«Табакерка» продолжает увеличивать сеть киосков: за июль более 70 новых

03.08.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным Торгового реестра, компания «Энерго-Оил» в июле зарегистрировала 74 новые точки. Общее число павильонов и киосков — уже 2554.




Как сообщалось, в июле сеть перешла рубеж в 2,5 тыс. торговых точек. Как правило, это киоски. Ближайший конкурент по охвату, «Белсоюзпечать», сейчас насчитывает 1088 точек, то есть отстает более чем в два раза.

«Табакерка» создана как сеть для продажи табачных изделий, но в ассортименте могут быть и другие товары.

Компания «Энерго-Оил», которая оперирует сетью «Табакерка», принадлежит Алексею Олексину. Он также владеет МТБанком и другими бизнесами.
 
 
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По данным Торгового реестра, компания «Энерго-Оил» в июле зарегистрировала 74 новые точки. Общее число павильонов и киосков — уже 2554.
 
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