"Это началось не с Путина": российский политолог объяснил, почему Кремль "будет устранять Лукашенко любыми способами"

"Цель Путина, и не только Путина, но и всей российской элиты на протяжении последних 25 лет, – это поглощение Беларуси. Это не с Путина началось... на это рассчитывала и ельцинская администрация, когда в 1996 году они помогли Лукашенко осуществить государственный переворот. Они были уверены, и он им обещал, что вступит в Российскую Федерацию. Это очень вдохновляло российскую политическую элиту. Но Лукашенко не собирался менять свое назначение диктатора на секретаря минского обкома. Это вызвало чрезвычайное раздражение в Москве, давление росло и достигло пика в последние месяцы", – рассказал он.





Политолог рассказал, как строились отношения между Путиным и Лукашенко. "Путин в недопустимо резкой форме требовал создания наднациональных органов в будущем государстве. Лукашенко обещал пост спикера в объединенном парламенте, но он отказался, как отказывался 25 лет. Не потому, что он великий белорусский патриот, а потому, что не хотел терять личной власти. Сейчас эти отношения достигли предела жестокости. На политических шоу, казалось бы, интеллигентные люди говорят в терминах "западло", "не по понятиям", ну это обычная речь между диктаторами", – сказал он.









Сейчас, по словам Пионтковского, Путин выбирает, какой вариант поглощения Беларуси будет более выгодным для него. "Путин будет устранять Лукашенко любыми способами. Сейчас он взвешивает, какой из вариантов поглощения Беларуси более выгоден ему: приход слабого Лукашенко, которого потом можно дожать, или приход неопытной оппозиции, которая хочет улучшить отношения с Россией, вернее, с путинским режимом. Улучшения для Путина может быть только одно – согласие на отказ от суверенитета Беларуси", — рассказал эксперт.





Как сообщалось ранее, 29 июля в Беларуси задержали российских боевиков из ЧВК Вагнера, 32 лица под Минском и еще одного – на юге страны. Среди них были такие, кто воевал против Украины на Донбассе. Правоохранительные органы Беларуси сообщили, что им поступила информация о прибытии в общей сложности более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех – три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин. Инцидент произошел на фоне протестов против политических репрессий в Беларуси накануне выборов президента, которые должны состояться 9 августа.



