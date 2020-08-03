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Легендарный полузащитник Барселоны Рональдиньо планирует переехать в Испанию

03.08.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший полузащитник сборной Бразилии и Барселоны Роналдиньо планирует перебраться в Испанию после суда в Парагвае.




Адвокаты бразильца намерены решить судебный вопрос мирным путем с помощью признания вины и выплаты штрафа. После снятия всех обвинений Роналдиньо планирует купить новый дом в провинции Каталонии — Кастельдефельсе, которая находится в 20 километрах от Барселоны.

В марте Роналдиньо и его брат попали на территорию Парагвая по поддельным документам. Они были арестованы и заключены под стражу.

И сам экс-футболист, и его брат покинули Сан-Паоло по бразильским паспортам и якобы получили свои парагвайские «документы» в качестве подарка после прилета. Следствие подтвердило, что номера паспортов закреплены за другими людьми.

В тюрьме Роналдиньо провел 32 дня. В начале апреля бывший футболист внес залог в размере 1,6 миллиона долларов, чтобы покинуть тюрьму в Парагвае и находиться под домашним арестом. Сейчас бывший футболист проживает в одном из отелей в столице Парагвая.

Роналдиньо завершил профессиональную карьеру в 2015 году. Он выступал за Гремио, ПСЖ, Барселону, Милан, Фламенго, Атлетико Минейро, Керетаро и Флуминенсе. В 2002 году вместе со сборной Бразилии Роналдиньо выиграл чемпионат мира.
 
 
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Бывший полузащитник сборной Бразилии и Барселоны Роналдиньо планирует перебраться в Испанию после суда в Парагвае.
 
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