Легендарный полузащитник Барселоны Рональдиньо планирует переехать в Испанию













Адвокаты бразильца намерены решить судебный вопрос мирным путем с помощью признания вины и выплаты штрафа. После снятия всех обвинений Роналдиньо планирует купить новый дом в провинции Каталонии — Кастельдефельсе, которая находится в 20 километрах от Барселоны.





В марте Роналдиньо и его брат попали на территорию Парагвая по поддельным документам. Они были арестованы и заключены под стражу.





И сам экс-футболист, и его брат покинули Сан-Паоло по бразильским паспортам и якобы получили свои парагвайские «документы» в качестве подарка после прилета. Следствие подтвердило, что номера паспортов закреплены за другими людьми.





В тюрьме Роналдиньо провел 32 дня. В начале апреля бывший футболист внес залог в размере 1,6 миллиона долларов, чтобы покинуть тюрьму в Парагвае и находиться под домашним арестом. Сейчас бывший футболист проживает в одном из отелей в столице Парагвая.





Роналдиньо завершил профессиональную карьеру в 2015 году. Он выступал за Гремио, ПСЖ, Барселону, Милан, Фламенго, Атлетико Минейро, Керетаро и Флуминенсе. В 2002 году вместе со сборной Бразилии Роналдиньо выиграл чемпионат мира.