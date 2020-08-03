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«Евроторг» переписал почти все «Грошыкі» на головную компанию

03.08.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основная компания группы «Евроторг» переписала на себя почти все магазины сети «Грошык», которая изначально управлялась компанией «Клондайк Ритейл», специально созданной под новый проект.



Данные Торгового реестра показывают, что не так давно на «Евроторг» переписаны три точки «Грошык», в том числе самый первый дискаунтер, который был открыт в Слониме в феврале. Ранее на головную компанию переведены другие точки, пишет Office Life.

Изначально группа «Евроторг» не афишировала, что «Грошык» аффилирован с ней, пока это не выяснила редакция Office Life.

Сейчас сеть насчитывает более десятка магазинов в формате жесткого дискаунтера. Первыми этот формат в стране запустили российские компании. Сеть «Светофор» — это несколько десятков дискаунтеров. Официально ими управляют четыре компании. За ними стоит семья Шнайдер из Красноярска.

Еще один игрок в секторе продовольственного ретейла — «Доброцен». Им владеет российский бизнесмен Вадим Терещенко. Его сеть берет начало в Екатеринбурге.
 
 
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Основная компания группы «Евроторг» переписала на себя почти все магазины сети «Грошык», которая изначально управлялась компанией «Клондайк Ритейл», специально...
 
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