«Евроторг» переписал почти все «Грошыкі» на головную компанию









Office Life . Данные Торгового реестра показывают, что не так давно на «Евроторг» переписаны три точки «Грошык», в том числе самый первый дискаунтер, который был открыт в Слониме в феврале. Ранее на головную компанию переведены другие точки, пишет





Изначально группа «Евроторг» не афишировала, что «Грошык» аффилирован с ней, пока это не выяснила редакция Office Life.





Сейчас сеть насчитывает более десятка магазинов в формате жесткого дискаунтера. Первыми этот формат в стране запустили российские компании. Сеть «Светофор» — это несколько десятков дискаунтеров. Официально ими управляют четыре компании. За ними стоит семья Шнайдер из Красноярска.





Еще один игрок в секторе продовольственного ретейла — «Доброцен». Им владеет российский бизнесмен Вадим Терещенко. Его сеть берет начало в Екатеринбурге.