«Очень обидно смотреть на манипуляцию цифрами бесконечными». Официальный социолг про экзитполы

— Цифра наша, которая будет непосредственно участвовать — более 150 участков. Если говорить социологическим языком, выборочная совокупность составляет около 10%. Это вполне хорошо, и так сразу нами было продумано.

— Наши интервьюеры стоят на выходе из избирательных участков на расстоянии 10−15 таких хороших шагов. Они обязательно должны отойти от входа. В нашем случае работают два человека на одном участке. Выборочная совокупность тоже рассчитывается неслучайно. Ее рассчитывает специальная математическая служба, которая существует при каждой серьезной социологической организации, — заявила Лашук, пишет

Интервьюер опрашивает каждого десятого вышедшего из избирательных участков. В сельской местности так называемый шаг составляет 5. Это рассчитано с учетом численности населения на этих территориях. Человек при этом имеет право не отвечать интервьюеру, за кого он проголосовал.





— Мне кажется, бич этих выборов, выборов — 2020 — это просто огромное количество различных опросов, «голосовалок» каких-то совершенно неграмотных, — посетовала социолог.





И привела в пример некую анкету в интернете.





— Кажется, что легко ее очень можно сделать. Наши студенты, например, учатся 4 года, чтобы получить в дипломе запись «социолог». Видимо кажется, что это легко и просто. Я была просто шокирована, когда открыла очередную «голосовалку». Я должна тоже все это изучать как профессионал. Значит, на вопрос «Ваш пол?» у них были варианты: «мужской», «женский» и «другой». Ну какой другой? И самое интересное, что 11 человек отметили этот «другой» пол. Что это за исследование? Кто отвечает? Совершенно непонятно.





Лашук отметила, что ей очень обидно смотреть на «манипуляции с цифрами бесконечными».





— Они исчезают, появляются новые, потом опровергаются теми же, кто их выставил в интернете. Происходит полный хаос и манипулирование общественным мнением, к сожалению, — констатировала эксперт.



