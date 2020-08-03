В России ограничили работу электронных кошельков

Физические лица, чьи кошельки не идентифицированы, смогут положить на них деньги только с использованием банковского счета.





Как рассказали агентству в Сбербанке, ограничения коснутся не только электронных кошельков, но также транспортных карт и сервисов оплаты школьного питания.





В Ассоциации банков России просили Центробанк отложить вступление поправок в силу на полгода: в регионах значительная часть транспортных карт пока пополняется наличными.





Представители платежных систем сообщили ТАСС, что большинство электронных кошельков уже идентифицированы, анонимными пользуются в основном подростки и люди без паспорта или банковского счета для оплаты мелких покупок (за мобильный интернет, онлайн-игры и так далее).



