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В России ограничили работу электронных кошельков
Источник материала: Партизан
С понедельника, 3 августа, россияне больше не смогут пополнять анонимные электронные кошельки наличными. Об этом сообщает
Физические лица, чьи кошельки не идентифицированы, смогут положить на них деньги только с использованием банковского счета.
Как рассказали агентству в Сбербанке, ограничения коснутся не только электронных кошельков, но также транспортных карт и сервисов оплаты школьного питания.
В Ассоциации банков России просили Центробанк отложить вступление поправок в силу на полгода: в регионах значительная часть транспортных карт пока пополняется наличными.
Представители платежных систем сообщили ТАСС, что большинство электронных кошельков уже идентифицированы, анонимными пользуются в основном подростки и люди без паспорта или банковского счета для оплаты мелких покупок (за мобильный интернет, онлайн-игры и так далее).
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С понедельника, 3 августа, россияне больше не смогут пополнять анонимные электронные кошельки наличными. Об этом сообщает ТАСС.
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