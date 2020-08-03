Терририст захватил банк в центре Киева и угрожает взорвать

Об этом сообщился на своей acebook-странице заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко





"03 августа, в 12.00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию", написал он





Геращенко рассказал, что работники банка покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.









С террористом ведут переговоры.







