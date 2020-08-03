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Терририст захватил банк в центре Киева и угрожает взорвать

03.08.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Киеве неизвестный мужчина захватил помещение банка и угрожает взрывчаткой.

Об этом сообщился на своей acebook-странице заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко

"03 августа, в 12.00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию", написал он

Геращенко рассказал, что работники банка покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.


С террористом ведут переговоры.

 
 
 
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В Киеве неизвестный мужчина захватил помещение банка и угрожает взрывчаткой.
 
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