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Терририст захватил банк в центре Киева и угрожает взорвать
Источник материала: Партизан
В Киеве неизвестный мужчина захватил помещение банка и угрожает взрывчаткой.
Об этом сообщился на своей acebook-странице заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко
"03 августа, в 12.00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию", написал он
Геращенко рассказал, что работники банка покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.
С террористом ведут переговоры.
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В Киеве неизвестный мужчина захватил помещение банка и угрожает взрывчаткой.
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