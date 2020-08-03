В Минске задержали доверенное лицо Тихановской

Об этом сообщает телеграм-канал «Страна для жизни».









На выезде из парка Грековой в столичном микрорайоне Серебрянка Троцкого остановили силовики на микроавтобусе. В какое отделение его увезли и в чем обвиняют – пока неизвестно. Ранее он уже отбывал сутки административного ареста за свою деятельность.





Валентин Троцкий – активист «Народной Грамады», во время нынешней избирательной кампании стал доверенным лицом кандидата в президенты Светланы Тихановской.







