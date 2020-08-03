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В Минске задержали доверенное лицо Тихановской

03.08.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Общественный активист Валентин Троцкий был задержан в Минске поздно вечером 2 августа.

Об этом сообщает телеграм-канал «Страна для жизни».


На выезде из парка Грековой в столичном микрорайоне Серебрянка Троцкого остановили силовики на микроавтобусе. В какое отделение его увезли и в чем обвиняют – пока неизвестно. Ранее он уже отбывал сутки административного ареста за свою деятельность.

Валентин Троцкий – активист «Народной Грамады», во время нынешней избирательной кампании стал доверенным лицом кандидата в президенты Светланы Тихановской.
 
Теги: Минск
 
 
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Общественный активист Валентин Троцкий был задержан в Минске поздно вечером 2 августа.
 
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