Послание Президента белорусскому народу и парламенту – 2020. Чего от него ждут?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В преддверии важнейшего общественно-политического события в стране – Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию – приступили к работе парламентарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





3 августа открылась третья внеочередная сессия. Как заявила спикер верхней палаты Наталья Кочанова, Послание – это ориентир в работе для всех: госорганов, общественных организаций и для каждого гражданина нашей страны.





В нем определяются основные направления роста экономики, общественной безопасности, социальной защиты населения и в целом укрепления позиций Беларуси на международной арене.





Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Это будет программное обращение Президента. И в нем, конечно, будут рассмотрены магистральные направления развития Республики Беларусь на ближайшие, я так думаю, не менее пяти лет. Конечно же, в политической системе, экономической, в развитии гуманитарных проектов, в улучшении качества и условий жизни населения.





3 августа сенаторы приняли решение о совместном заседании обеих палат парламента для заслушивания Послания Президента народу и парламенту.