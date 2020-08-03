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Послание Президента белорусскому народу и парламенту – 2020. Чего от него ждут?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В преддверии важнейшего общественно-политического события в стране – Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию – приступили к работе парламентарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
3 августа открылась третья внеочередная сессия. Как заявила спикер верхней палаты Наталья Кочанова, Послание – это ориентир в работе для всех: госорганов, общественных организаций и для каждого гражданина нашей страны.
В нем определяются основные направления роста экономики, общественной безопасности, социальной защиты населения и в целом укрепления позиций Беларуси на международной арене.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:
3 августа сенаторы приняли решение о совместном заседании обеих палат парламента для заслушивания Послания Президента народу и парламенту.
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Новости Беларуси. В преддверии важнейшего общественно-политического события в стране – Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию –...
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