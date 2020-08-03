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«Я замки за вас реконструировать и строить больше не буду». Замки Беларуси: что сделано?

03.08.2020 20:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Величие, от которого захватывает дух. История, которую хочется знать. Коридоры, в которых стоит побывать хоть раз. Мирский, Несвижский, Коссовский. Замки и дворцы – культурная визитка Беларуси. Визитка, не потерять которую, дорогого стоило, рассказали в проекте «Сделано».  

«Я замки за вас реконструировать и строить больше не буду». Замки Беларуси: что сделано?

Неповторимый архитектурный ансамбль. Летопись в пять веков. И более двух миллионов посетителей. Сегодня Несвижский замок – обязательная локация для каждого туриста.  

«Я замки за вас реконструировать и строить больше не буду». Замки Беларуси: что сделано?

«Я замки за вас реконструировать и строить больше не буду». Замки Беларуси: что сделано?

Множество экскурсий, постоянное пополнение коллекции экспонатов, антуражные фотозоны. Но так было не всегда.  

«Я замки за вас реконструировать и строить больше не буду». Замки Беларуси: что сделано?

«Я замки за вас реконструировать и строить больше не буду». Замки Беларуси: что сделано?

От былого величия замок отделяли войны и века. В советские годы под сводами Несвижского расположился санаторий. Большинство ценностей Радзивиллов к тому времени по разным причинам покинули родные стены. Решение вернуть резиденции культурный лоск приняли в 1993 году. Тогда же был образован Национальный заповедник «Несвиж» и положено начало масштабной реконструкции.  

Сергей Климов, директор Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:  
Этот комплекс спасли, он был в плачевном состоянии, восстановили. Ну, и сейчас есть простор для творчества, дальше развивать, какие-то фрагменты приводить в надлежащее состояние.  

Непростой этап для строителей и самого замка на личный контроль взял Президент. Внутреннее убранство, фортификацию, каплицы и изысканные залы первые посетители увидели в 2012 году, когда Несвижский отметил официальное открытие.

«Я замки за вас реконструировать и строить больше не буду». Замки Беларуси: что сделано?

«Я замки за вас реконструировать и строить больше не буду». Замки Беларуси: что сделано?

Этот год стал знаковым для еще 13 «запущенных» культурных сооружений. Программа «Замки Беларуси» стала чётким планом для архитекторов и реставраторов. Дедлайн – 4 года.  

«Я замки за вас реконструировать и строить больше не буду». Замки Беларуси: что сделано?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь, 2012 г.:  
Я замки за вас реконструировать и строить не буду. Садитесь и думайте, какое будет у нас предприятие по реставрации. Всех в один кулак объединить. Мы там бешеные деньги тратим.

«Я замки за вас реконструировать и строить больше не буду». Замки Беларуси: что сделано?

И это было сделано. Сегодня в Несвиж и Мир, Каменец и Новогрудок, Гольшаны и Лиду проложены тропы для всех ценителей архитектуры. Более 15 замков и их фрагментов – в Государственном списке историко-культурных ценностей, около 20 замчищ – памятники археологии.  

«Я замки за вас реконструировать и строить больше не буду». Замки Беларуси: что сделано?

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:  
За годы нашего суверенитета мы привели в порядок более двух тысяч памятников архитектуры. Это огромные, колоссальные финансовые вложения.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Сергей Климов, Юрий Бондарь

 
 
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Новости Беларуси. Величие, от которого захватывает дух. История, которую хочется знать. Коридоры, в которых стоит побывать хоть раз. Мирский, Несвижский, Коссовский....
 
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