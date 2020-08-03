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«Я замки за вас реконструировать и строить больше не буду». Замки Беларуси: что сделано?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Величие, от которого захватывает дух. История, которую хочется знать. Коридоры, в которых стоит побывать хоть раз. Мирский, Несвижский, Коссовский. Замки и дворцы – культурная визитка Беларуси. Визитка, не потерять которую, дорогого стоило, рассказали в проекте «Сделано».
Множество экскурсий, постоянное пополнение коллекции экспонатов, антуражные фотозоны. Но так было не всегда.
От былого величия замок отделяли войны и века. В советские годы под сводами Несвижского расположился санаторий. Большинство ценностей Радзивиллов к тому времени по разным причинам покинули родные стены. Решение вернуть резиденции культурный лоск приняли в 1993 году. Тогда же был образован Национальный заповедник «Несвиж» и положено начало масштабной реконструкции.
Непростой этап для строителей и самого замка на личный контроль взял Президент. Внутреннее убранство, фортификацию, каплицы и изысканные залы первые посетители увидели в 2012 году, когда Несвижский отметил официальное открытие.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь, 2012 г.:
И это было сделано. Сегодня в Несвиж и Мир, Каменец и Новогрудок, Гольшаны и Лиду проложены тропы для всех ценителей архитектуры. Более 15 замков и их фрагментов – в Государственном списке историко-культурных ценностей, около 20 замчищ – памятники археологии.
Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
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Новости Беларуси. Величие, от которого захватывает дух. История, которую хочется знать. Коридоры, в которых стоит побывать хоть раз. Мирский, Несвижский, Коссовский....
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