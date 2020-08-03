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По утрам «кодит», а потом заготавливает сено для лошадей. История айтишника, который уехал с семьёй в деревню
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Шесть лет назад программист Георгий Новик решил не то что прописку поменять, буквально свой образ жизни, рассказали в проекте «Сделано».
Мужчина всегда мечтал о доме где-нибудь подальше от мегаполиса. Работа планам не мешала. «За» была и супруга Ирина, ведь давно хотела разводить лошадей.
Все сошлось. Виды столичных проспектов сменились живописными лесами и полями. Сегодня в маленькой деревне Улесье, в двух часах езды от Минска, кипит масштабная стройка родового поместья семьи Новик.
Георгий Новик, IT-специалист:
Утро айтишника в деревне начинается с восходом солнца. Пока все спят – Георгий «кодит». Подключает ботов для техподдержки, сервисов автоматического прозвона.
На работу за компьютером уходит до восьми часов. Деньги на строительство нужны немалые. Но и сено для лошадей само себя не заготовит. Приходится успевать везде.
Георгий Новик:
Ключевой момент – это интернет. Но он решается: пришлось выдумать антенну на основе спутниковой антенны. В общем, программисту не очень много надо для работы, и здесь, когда у тебя свой дом, ты можешь любые условия создать.
Вдали от крупного города семья Новик уверяет – жить даже выгодно. В любом уголке Беларуси доступна медицина, автолавка и почта. Половину продуктов вообще можно вырастить самим. Так что все заработанные деньги в основном уходят на проекты. Планы грандиозные – построить экопоселение.
Георгий Новик:
Как показывает практика, белорусские программисты давно не стремятся уехать за рубеж, а предпочитают работать здесь. Оперативное внедрение цифровых технологий в экономику и социальную сферу Беларуси – сегодня главный ориентир государства. Задать тон по многим современным направлениям в первую очередь должна столица.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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По утрам «кодит», а потом заготавливает сено для лошадей. История айтишника, который уехал с семьёй в деревню
Новости Беларуси. Шесть лет назад программист Георгий Новик решил не то что прописку поменять, буквально свой образ жизни, рассказали в проекте «Сделано». ...
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