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«Беларусь. Взросление». Первая серия
Источник материала: ОНТ
С чего всё начиналось и чего достигли за годы суверенитета! С середины 90-х до сегодняшних дней.
Главные вехи истории нашего государства - в новом документальном проекте ОНТ
Первую из пяти серий смотрите в видеоинформации.
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С чего всё начиналось и чего достигли за годы суверенитета! С середины 90-х до сегодняшних дней. Главные вехи истории нашего государства - в новом документальном...
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