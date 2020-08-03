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«Беларусь. Взросление». Первая серия

03.08.2020 22:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

С чего всё начиналось и чего достигли за годы суверенитета! С середины 90-х до сегодняшних дней.

Главные вехи истории нашего государства - в новом документальном проекте ОНТ «Беларусь. Взросление».

Первую из пяти серий смотрите в видеоинформации. 

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С чего всё начиналось и чего достигли за годы суверенитета! С середины 90-х до сегодняшних дней. Главные вехи истории нашего государства - в новом документальном...
 
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