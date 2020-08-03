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В Германии испытали беспилотное летающее такси

03.08.2020 22:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Германии испытали беспилотное летающее такси

В Германии испытали новое изобретение – беспилотное летающее такси. Об этом сообщает издание Travel and Leisure

Летающие такси, или CityAirbus, способны перевозить до четырех пассажиров и достигать скорости в 120 километров в час и летать на расстояние до 100 километров. Машины управляются дистанционно и работают на электричестве, что говорит о безопасности для окружающей среды.

У каждого автомобиля – четыре пропеллера. Водитель для передвижения не требуется. Кстати, эти машины практически бесшумны.

Создатели ожидают, что в скором будущем такие машины позволят избегать пробок на дорогах.

Свой первый полет машины совершили в Германии в декабре 2019 года, успешно пройдя испытание. Точной даты введения их в эксплуатацию пока нет. 

Фото: KARL-JOSEF HILDENBRAND/PICTURE ALLIANCE VIA GETTY IMAGE 


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В Германии испытали новое изобретение – беспилотное летающее такси. Об этом сообщает издание Travel and Leisure Летающие такси, или CityAirbus, способны перевозить до четырех...
 
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