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Геннадий Галицкий о ЧБ по гребле: слишком сильный встречный ветер, поэтому о быстрых секундах речи не идёт

03.08.2020 22:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Заславле завершился чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Всего было разыграно 16 комплектов медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Геннадий Галицкий о ЧБ по гребле: слишком сильный встречный ветер, поэтому о быстрых секундах речи не идёт

В финальный день в решающих стартах женских байдарок-двоек на 200 метров не было равных Маргарите Махневой и Марине Литвинчук.

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Эти спортсменки тренируются под руководством Геннадия Галицкого. Специалист отметил, что для его подопечных главной целью чемпионата стало само участие, поскольку из-за пандемии соревновательного опыта атлетам не хватало. Также тренер остался доволен и выступлением молодежи.

Геннадий Галицкий о ЧБ по гребле: слишком сильный встречный ветер, поэтому о быстрых секундах речи не идёт

Геннадий Галицкий, главный тренер женской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:
Подвели итоги этого года, работы. Хорошие результаты показали. Жаль, конечно, что слишком сильный встречный ветер, поэтому о быстрых секундах речи и не идет. Но все выступления за последние годы на международной арене показывают, что у нас боеспособная команда, готовая достойно выступить на Олимпиаде.

Геннадий Галицкий о ЧБ по гребле: слишком сильный встречный ветер, поэтому о быстрых секундах речи не идёт

Отметим, из-за эпидемиологической обстановки чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ проходил без зрителей на трибунах.

Люди в материале: Маргарита Махнева, Марина Литвинчук, Геннадий Галицкий

 
 
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Новости Беларуси. В Заславле завершился чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Всего было разыграно 16 комплектов медалей, сообщили в программе...
 
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