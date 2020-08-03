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Кому нельзя есть огурцы? Рассказывает диетолог

03.08.2020 22:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кому нельзя есть огурцы? Рассказывает диетолог

Огурцы и любые другие сырые овощи нужно исключить из рациона в период обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, рассказала в интервью Aif.ru нутрициолог Ольга Деккер.

Специалист добавила, что людям, чья поджелудочная железа не справляется с пищеварением из-за недостатка ферментов, также не стоит употреблять молочные продукты и сырые фрукты. Кроме того, огурцы нельзя есть тем, у кого есть аллергия на этот овощ. 

ФОТО: pixabay


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Огурцы и любые другие сырые овощи нужно исключить из рациона в период обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, рассказала в интервью Aif.ru нутрициолог...
 
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