Кому нельзя есть огурцы? Рассказывает диетолог

Источник материала: ОНТ

Огурцы и любые другие сырые овощи нужно исключить из рациона в период обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, рассказала в интервью Aif.ru нутрициолог Ольга Деккер.

Специалист добавила, что людям, чья поджелудочная железа не справляется с пищеварением из-за недостатка ферментов, также не стоит употреблять молочные продукты и сырые фрукты. Кроме того, огурцы нельзя есть тем, у кого есть аллергия на этот овощ.

ФОТО: pixabay





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