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Основатель EPAM об IT-услугах: «Мы можем помочь компаниям, которые этого делать не умеют»

03.08.2020 22:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Один из ведущих игроков на белорусском рынке IT-услуг – EPAM Systems, рассказали в проекте «Сделано».

Основатель EPAM об IT-услугах: «Мы можем помочь компаниям, которые этого делать не умеют»

Компания занимается разработкой цифровых платформ и программного обеспечения на четыре континента, более чем в 30 странах мира.

Основатель EPAM об IT-услугах: «Мы можем помочь компаниям, которые этого делать не умеют»

Аркадий Добкин, основатель и председатель совета директоров EPAM Systems:
У нас есть клиенты, которым мы помогаем просто строить продукт – это профессиональные продуктовые технологические компании, которым нужен квалифицированный софтовый инжиниринг. Второй тип клиентов – это большие платформенные компании. Это Google, Uber, Facebook – of the world. И есть третий компонент бизнеса – это большие компании, у которых многомиллиардные обороты, на которых работают тысячи и тысячи людей. Для которых технологи были в прошлом необходимостью – просто правильно посчитать свои затраты или автоматизировать свой какой-то внутренний процесс.

И теперь мы можем помочь компаниям, которые этого делать не умеют, и мы начинаем от консалтинга, от дизайна. Но основное наше отличие – мы на этом не бросаем, не говорим, что тут портной пришил пуговички неправильно или подшил брюки неправильно, а мы до конца шьём костюм.

Сегодня EPAM – международная компания, но, безусловно, одним из стимулов для этого развития был тот декрет. И то, что сегодня большие компании, которые создают массово рабочие места здесь, и то, что появился следующий элемент структуры стартаповской – это потому что экосистема позволила вырастить этих людей.

Основатель EPAM об IT-услугах: «Мы можем помочь компаниям, которые этого делать не умеют»

Сегодня в Парке высоких технологий около 61 тысячи сотрудников, которые производят 3,5 % ВВП нашей страны. За 2019 год экспорт услуг составил более чем 2 миллиарда долларов. За два года количество резидентов ПВТ выросло в 4 раза. Их уже больше 800.

Над проектом работали: Маргарита Науменко, Анна Мороз, Виталий Гончарик, Тимофей Беляев

Люди в материале: Аркадий Добкин

 
 
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Новости Беларуси. Один из ведущих игроков на белорусском рынке IT-услуг – EPAM Systems, рассказали в проекте «Сделано». Компания занимается разработкой цифровых...
 
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