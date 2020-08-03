Жительница Бреста создает Аллею из советских памятников Героям Великой Отечественной войны, привезенных из Польши

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Бреста создает Аллею из советских памятников Героям Великой Отечественной войны, привезенных из Польши" class="one-news__figure-img">

Спасая память! Жительница Бреста создает Аллею из советских памятников Героям Великой Отечественной войны. Все экспонаты заграничные, привезены из Польши, где стали не нужны. После того, как польское правительство приняло закон о декоммунизации, сносу подлежали сотни обелисков и монументов, установленных в память о солдатах Красной Армии, которые освобождали соседнюю страну. В коллекции Натальи Ильницкой уже 16 экспонатов - ничего подобного нет на постсоветском пространстве.

Сохранившаяся табличка с надписями - большая удача, по ней можно многое узнать. В основном же, все привезенные из-за границы памятники - в разрушенном состоянии - приходилось собирать буквально по частям. Мысль создать Аллею памяти в поселке под Брестом Наталье Ильницкой пришла в 2017 году, когда польский Сейм принял решение о сносе советских монументов. Демонтажу подлежало больше 400, расположенных на всей территории Польши. Многие к этому времени уже были разрушены, остальные специально разбирали и свозили подальше от человеческих глаз.

Наталья Ильницкая, предприниматель: «Тогда мы написали письмо в Национальный институт народной памяти Польши, нам тоже сказали, пожалуйста, мы не возражаем, вы можете забрать, но это достояние воеводства. Только через год нам удалось привезти этот памятник, большой, мы его нашли в ЖКХ, он был в ужасном состоянии, оторвана нога, не было оружия, он был весь в краске».

Тогда идею забрать обелиски в Беларусь поддержали наши ветераны, да и среди поляков мнения звучали разные. Были и те, кто искренне не понимал, чем и кому помешали советские солдаты в камне.

Наталья Ильницкая, предприниматель: «Приехала семья из Польши и попросила показать, где находится памятник солдату, который стоял в их городе, мы тогда сюда их привезли, они лампадку поставили, зажгли, очень благодарили, сказали, что им очень жаль, что памятник был снесен, но они рады, что он нашел место в Беларуси».

Самый многотонный обелиск привезли из поселка Кодэнь, что на востоке Польши. В послевоенное время его установили местные жители в память о 60 советских солдатах, которые погибли, освобождая населенный пункт. Много лет обелиск простоял в центре польского поселка. А после сноса представлял собой груду плит. Восстановить удалось только по фотографиям.

Сделали каркас, залили бетоном, вернули на место Красную звезду. Все восстановительные работы - своими силами и за собственные деньги. Молва о необычном музее быстро разлетелась по округе, самые неравнодушными посетителями оказались военные.

Наталья Ильницкая, предприниматель: «Командующий Вооруженных Сил впечатлился, говорит, что я могу для вас сделать. Я говорю, подарите пушку, пушки нету, подарю танк, а пушку подарил мэр города Александр Рогачук».

Процесс поиска, согласований и доставки занял много времени и сил, чтобы вернуть 16 памятников ушло больше двух лет. Но о своей идее, говорит автор, не пожалела ни разу. На то есть личная причина: отец прошел Великую Отечественную, супруг Афганистан, да и сама она неравнодушна к истории.

Наталья Ильницкая, предприниматель: «Конечно, есть возмущение, что наши солдаты погибали в Польше, и им не нашлось два на два участка земли, чтобы сохранить этот памятник. Пусть будет, раз не нашлось место в Польше, пусть сохранятся у нас».

Планов громадье – благоустроить территорию, чтобы получилась настоящая «Аллея памяти», возле каждого экспоната установить информационную табличку с историей памятника и места, откуда он был привезен. Есть мечта открыть Аллею к 9 Мая. Возможно, к этому времени к коллекции добавятся еще три экспоната, в Польше ожидают открытия границ.

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