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Лучший комбайнер Витебской области: в первую очередь себе что-то доказать, что можем
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В уборочной кампании задействованы 749 молодежных экипажей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из более 1 300 комбайнов в Витебской области именно лепельчане показали, как аграрии быстро и четко могут выполнять задачи. К уборке зерновых на севере страны приступили буквально несколько дней назад. Что любопытно, лучшими в регионе стали именно представители молодого поколения.
Из 3 000 тонн зерна, намолоченных в хозяйстве «Заозерье», треть приходится на комбайн Леонида Алексеенко. Чтобы стать лучшим на севере страны, признается молодой человек, приходилось в последние несколько дней сильно «поднажать».
Леонид Алексеенко, механизатор СПФ «Заозерье»:
В 2018-м механизатор тоже был в составе первого молодежного экипажа-тысячника региона и получал награду на этом же поле из рук губернатора. Дежавю? Отнюдь. Результат упорного труда.
– Телевизор первый?
В 2020 году экипаж не только первый среди молодежи, но и первый в Витебской области на уборке зерна. И если Алексеенко хорошо знает победу на вкус, то для его помощника Сергея Колбасова она первая.
Сергей Колбасов, помощник механизатора СПФ «Заозерье»:
Из 21 хозяйства, что входят в состав витебской агропромышленной структуры, «Заозерье» показывает лучший результат по валовому сбору. Свыше 3 000 тонн из 20 намолоченных на сегодня.
Алена Юриненок, заместитель директора по растениеводству ОАО «Витебский мясокомбинат»:
Анастасия Бут, корреспондент:
Конечно, немалый вклад в общий каравай Придвинья еще сделают эти герои.
И первая звезда тысячника – лишь начало больших побед.
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Новости Беларуси. В уборочной кампании задействованы 749 молодежных экипажей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из более 1 300 комбайнов в Витебской...
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