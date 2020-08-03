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«Освещения не было никакого, я думаю: господи, что делать? Обратилась к председателю райисполкома»

03.08.2020 23:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ежегодно большое количество вопросов, которые поднимают люди во время приемов граждан, связаны с качеством дорог и освещением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Освещения не было никакого, я думаю: господи, что делать? Обратилась к председателю райисполкома»

Собирались полгода, а сделали за две недели. К санаторию возле посёлка Приозерский отремонтировали дорогу

Проблема наиболее острая для кварталов с новой застройкой.

«Освещения не было никакого, я думаю: господи, что делать? Обратилась к председателю райисполкома»

Мария Капустина, жительница Каменца: 
Здесь не было дороги никакой. Особенно если дождливая погода – машина сразу сядет. Освещения не было никакого, я думаю: господи, что делать? Я обратилась к председателю райисполкома.

«Освещения не было никакого, я думаю: господи, что делать? Обратилась к председателю райисполкома»

Мария Капустина два года назад въехала в свой новый дом по улице Пионерской. Но, в отличие от пионеров, которые всегда готовы, улица к жизни оказалась неприспособленной.

«Освещения не было никакого, я думаю: господи, что делать? Обратилась к председателю райисполкома»

Николай Коршенков, директор Управления капитального строительства Каменецкого района:
В идеале, конечно, создание инфраструктуры минимального перечня, который определен законодательством – то есть водопровод дороги и освещение – должно идти упреждающим способом. Но, учитывая темпы жилищного строительства, которое в свое время имели место, мы не всегда за этим успевали. Сегодня мы эти вопросы, так скажем, мы догоняем.

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После обращения новоселов улицы Пионерской здесь сделали освещение, уложили тротуары, отсыпали гравийную дорогу.

«Освещения не было никакого, я думаю: господи, что делать? Обратилась к председателю райисполкома»

Мария Капустина:
Здесь было болото. А теперь совсем другое – и машины ездят, и все. Поэтому я хочу сказать, что неправда, что нельзя достучаться.

Люди в материале: Мария Капустина, Николай Коршенков, Кристина Протосовицкая

 
 
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Новости Беларуси. Ежегодно большое количество вопросов, которые поднимают люди во время приемов граждан, связаны с качеством дорог и освещением, сообщили в...
 
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