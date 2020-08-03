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«Освещения не было никакого, я думаю: господи, что делать? Обратилась к председателю райисполкома»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ежегодно большое количество вопросов, которые поднимают люди во время приемов граждан, связаны с качеством дорог и освещением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проблема наиболее острая для кварталов с новой застройкой.
Мария Капустина, жительница Каменца:
Мария Капустина два года назад въехала в свой новый дом по улице Пионерской. Но, в отличие от пионеров, которые всегда готовы, улица к жизни оказалась неприспособленной.
Николай Коршенков, директор Управления капитального строительства Каменецкого района:
После обращения новоселов улицы Пионерской здесь сделали освещение, уложили тротуары, отсыпали гравийную дорогу.
Мария Капустина:
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Новости Беларуси. Ежегодно большое количество вопросов, которые поднимают люди во время приемов граждан, связаны с качеством дорог и освещением, сообщили в...
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