«Освещения не было никакого, я думаю: господи, что делать? Обратилась к председателю райисполкома»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ежегодно большое количество вопросов, которые поднимают люди во время приемов граждан, связаны с качеством дорог и освещением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Проблема наиболее острая для кварталов с новой застройкой.





Мария Капустина, жительница Каменца:

Здесь не было дороги никакой. Особенно если дождливая погода – машина сразу сядет. Освещения не было никакого, я думаю: господи, что делать? Я обратилась к председателю райисполкома.





Мария Капустина два года назад въехала в свой новый дом по улице Пионерской. Но, в отличие от пионеров, которые всегда готовы, улица к жизни оказалась неприспособленной.





Николай Коршенков, директор Управления капитального строительства Каменецкого района:

В идеале, конечно, создание инфраструктуры минимального перечня, который определен законодательством – то есть водопровод дороги и освещение – должно идти упреждающим способом. Но, учитывая темпы жилищного строительства, которое в свое время имели место, мы не всегда за этим успевали. Сегодня мы эти вопросы, так скажем, мы догоняем.

После обращения новоселов улицы Пионерской здесь сделали освещение, уложили тротуары, отсыпали гравийную дорогу.





Мария Капустина:

Здесь было болото. А теперь совсем другое – и машины ездят, и все. Поэтому я хочу сказать, что неправда, что нельзя достучаться.