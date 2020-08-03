|
Егор Ховратович о победе в ЧБ по лёгкой атлетике: «Сегодня был знак судьбы. Случилось то, что должно было случиться»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Очередной национальный рекорд был установлен на чемпионате Беларуси по легкой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Турнир завершился в Минске. В последний день высшее достижение в прыжках с шестом обновила Ирина Жук. Отныне ориентир для остальных – 4 метра и 72 сантиметра.
В заключительный день турнира, который принимал стадион «Динамо», атлеты разыграли 16 комплектов наград. Борьбу за медали 2 августа вели бегуны, метатели и прыгуны. Для определения сильнейшего у мужчин на дистанции 800 метров провели три забега.
Лучшее время показал представитель могилевской области Илья Карнаухов. Для спортсмена это золото чемпионата-2020 уже второе по счету.
Чуть ранее на этих дорожках золото взял Егор Ховратович. Дистанцию в 400 метров с барьерами атлет преодолел за 51,59 секунды. Это его новый личный рекорд.
Егор Ховратович, победитель чемпионата Беларуси по легкой атлетике в беге с барьерами (400 метров):
Из-за отмены соревнований и переноса Олимпиады чемпионат страны стал крупнейшим турниром для белорусов в 2020 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Егор Ховратович о победе в ЧБ по лёгкой атлетике: «Сегодня был знак судьбы. Случилось то, что должно было случиться»
Новости Беларуси. Очередной национальный рекорд был установлен на чемпионате Беларуси по легкой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир завершился в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)