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«Минск» укрепил преимущество над «Строителем» в финальной серии ЧБ по хоккею на траве

03.08.2020 23:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Второй матч – вторая победа. Клуб «Минск» укрепил преимущество над брестским «Строителем» в споре за золото чемпионата Беларуси по хоккею на траве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Минск» укрепил преимущество над «Строителем» в финальной серии ЧБ по хоккею на траве

Счет в матче открыли гости. Отличился Евгений Степанец. Такая ситуация нисколько не смутила столичную команду, которая провела в ворота брестчан три гола. Дважды отличился Владислав Белоусов, один мяч на счету Ивана Ляха. 3:1 в пользу «Минска».

Напомним, борьба ведется до трех побед. 5 августа серия переезжает в Брест.

«Минск» укрепил преимущество над «Строителем» в финальной серии ЧБ по хоккею на траве

Владислав Белоусов, игрок ХК «Минск»:
Я стараюсь, как и вся команда, выкладываться в каждом моменте. Может, удача повернулась ко мне лицом, и мы забили два, потом еще и третий в конце игры. Достаточно хорошая погода сегодня, не сильно жарко было, погодные условия как раз таки нас порадовали. Поэтому все сложилось для того, чтобы мы выиграли сегодня.

«Минск» укрепил преимущество над «Строителем» в финальной серии ЧБ по хоккею на траве

А вот в матчах за бронзу «Гомель» одержал вторую победу над СДЮШОР ХК «Минск»-РЦОП – 3:0.

Люди в материале: Владислав Белоусов

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Второй матч – вторая победа. Клуб «Минск» укрепил преимущество над брестским «Строителем» в споре за золото чемпионата Беларуси по хоккею на...
 
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