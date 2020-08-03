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«Минск» укрепил преимущество над «Строителем» в финальной серии ЧБ по хоккею на траве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Второй матч – вторая победа. Клуб «Минск» укрепил преимущество над брестским «Строителем» в споре за золото чемпионата Беларуси по хоккею на траве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Счет в матче открыли гости. Отличился Евгений Степанец. Такая ситуация нисколько не смутила столичную команду, которая провела в ворота брестчан три гола. Дважды отличился Владислав Белоусов, один мяч на счету Ивана Ляха. 3:1 в пользу «Минска».
Напомним, борьба ведется до трех побед. 5 августа серия переезжает в Брест.
Владислав Белоусов, игрок ХК «Минск»:
А вот в матчах за бронзу «Гомель» одержал вторую победу над СДЮШОР ХК «Минск»-РЦОП – 3:0.
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Новости Беларуси. Второй матч – вторая победа. Клуб «Минск» укрепил преимущество над брестским «Строителем» в споре за золото чемпионата Беларуси по хоккею на...
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