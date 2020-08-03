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Как переночевать в окружении медведей и остаться в безопасности?

03.08.2020 23:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Финляндии. Финский зоопарк предлагает посетителям необычную услугу. Любители животных смогут переночевать в окружении медведей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как переночевать в окружении медведей и остаться в безопасности?

На территории зоопарка был установлен деревянный домик рядом с вольерами. Оттуда открывается потрясающий вид, при этом находиться рядом с хищниками безопасно.

Как переночевать в окружении медведей и остаться в безопасности?

Дело в том, что дом расположен на возвышении и попасть в него можно только по лестнице.

Как переночевать в окружении медведей и остаться в безопасности?

Администрация зоопарка обещает, что в будущем расширит подобные предложения для посетителей.

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Новости Финляндии. Финский зоопарк предлагает посетителям необычную услугу. Любители животных смогут переночевать в окружении медведей, сообщили в программе...
 
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