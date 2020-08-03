ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Эдмундс Валейко: в начале сборов было чувство, что ребята первый раз мяч взяли в руки, но я доволен отношением, энергией

03.08.2020 23:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу, составленная из игроков до 20 лет, снова в строю. Парни после длительного перерыва возобновили тренировки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Эдмундс Валейко: в начале сборов было чувство, что ребята первый раз мяч взяли в руки, но я доволен отношением, энергией

По задумке тренерского штаба, этот сбор предназначен для просмотра ближайшего резерва национальной команды, а также используется как подготовка к первенству Европы, которое перенесено на лето 2021 года. В этом турнире наши парни должны сыграть в дивизионе Б.

Эдмундс Валейко: в начале сборов было чувство, что ребята первый раз мяч взяли в руки, но я доволен отношением, энергией

Прямо сейчас в минском сборе принимают участие 18 спортсменов. Ребята рады вернуться на паркет, пусть даже и в рамках тренировочного процесса.

Эдмундс Валейко: в начале сборов было чувство, что ребята первый раз мяч взяли в руки, но я доволен отношением, энергией

Даниил Борисевич, игрок сборной Беларуси по баскетболу U20:
Была большая пауза, около трех месяцев. Сейчас, спасибо федерации, собрали сборы на следующий год это хороший шанс, чтобы подготовиться пять на пять. Сейчас мы отрабатываем больше технические моменты, нежели физические. Я думаю, это все нам поможет в следующем году.

Спустя неделю тренерский штаб уже сделал некоторые выводы и оценил состояние команды, а также игроков.

Эдмундс Валейко: в начале сборов было чувство, что ребята первый раз мяч взяли в руки, но я доволен отношением, энергией

Эдмундс Валейко, главный тренер сборной Беларуси по баскетболу U20:
Однозначно, пауза сказывалась. Одну неделю потренировались. В начале было такое чувство, что ребята первый раз мяч взяли в руки, да. Но через неделю могу сказать, что я доволен отношением ребят, с какой энергией они подошли к этому сбору. Неготовые, но желание большое.

Сбор продлится до 8 августа на базе спорткомплекса «Цмоки-Минск».

Люди в материале: Даниил Борисевич, Эдмундс Валейко

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу, составленная из игроков до 20 лет, снова в строю. Парни после длительного перерыва возобновили тренировки,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Минск» укрепил преимущество над «Строителем» в финальной серии ЧБ по хоккею на траве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика