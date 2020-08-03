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Эдмундс Валейко: в начале сборов было чувство, что ребята первый раз мяч взяли в руки, но я доволен отношением, энергией
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу, составленная из игроков до 20 лет, снова в строю. Парни после длительного перерыва возобновили тренировки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
По задумке тренерского штаба, этот сбор предназначен для просмотра ближайшего резерва национальной команды, а также используется как подготовка к первенству Европы, которое перенесено на лето 2021 года. В этом турнире наши парни должны сыграть в дивизионе Б.
Прямо сейчас в минском сборе принимают участие 18 спортсменов. Ребята рады вернуться на паркет, пусть даже и в рамках тренировочного процесса.
Даниил Борисевич, игрок сборной Беларуси по баскетболу U20:
Спустя неделю тренерский штаб уже сделал некоторые выводы и оценил состояние команды, а также игроков.
Эдмундс Валейко, главный тренер сборной Беларуси по баскетболу U20:
Сбор продлится до 8 августа на базе спорткомплекса «Цмоки-Минск».
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Эдмундс Валейко: в начале сборов было чувство, что ребята первый раз мяч взяли в руки, но я доволен отношением, энергией
Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу, составленная из игроков до 20 лет, снова в строю. Парни после длительного перерыва возобновили тренировки,...
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