Ворона утащила из рюкзака парня деньги, которые он накануне украл у 52-летней женщины (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

НА ПТИЧЬИХ ПРАВАХ. Костюковичи. Камера видеонаблюдения запечатлела момент кражи. Однако задержать подозреваемого не представлялось возможным. Обложку от паспорта со 150 рублями внутри из оставленного на минуту без присмотра рюкзака утащила…

А вот кто утащил, смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:

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18-летний хозяин сумки сам этого не видел и обратился в милицию. В процессе расследования выяснилось не только, как парень проворонил деньги. Купюры в рюкзаке находились на птичьих правах. Милиционеры пришли к выводу, что двумя днями ранее молодой человек похитил у 52-летней женщины 300 белорусских и 6000 российских рублей. Часть потратил, часть унес в клюве «коллега».

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