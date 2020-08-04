Лукашенко: Мир становится все более нестабилен и непредсказуем

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что мир становится все более нестабилен и непредсказуем. Об этом глава государства сказал во время своего выступления с ежегодным посланием народу и парламенту. Мероприятие проходит во Дворце Республики.

«Для нас очевидно, что мир становится все более нестабилен и непредсказуем. Насколько, никто сегодня предсказать не сможет. Принципиальные противоречия между государствами и блоками, накопленные за последние десятилетия, переходят в острую конфликтную стадию. За последнее время окончательно ни одна из важнейших международных проблем не была решена», – сказал президент.