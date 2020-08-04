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Лукашенко: Мир становится все более нестабилен и непредсказуем
04.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что мир становится все более нестабилен и непредсказуем. Об этом глава государства сказал во время своего выступления с ежегодным посланием народу и парламенту. Мероприятие проходит во Дворце Республики.
«Для нас очевидно, что мир становится все более нестабилен и непредсказуем. Насколько, никто сегодня предсказать не сможет. Принципиальные противоречия между государствами и блоками, накопленные за последние десятилетия, переходят в острую конфликтную стадию. За последнее время окончательно ни одна из важнейших международных проблем не была решена», – сказал президент.
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Президент Беларуси выступил с ежегодным посланием народу и парламенту.
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