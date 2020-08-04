Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству и Национальному банку направить все ресурсы в реальный сектор экономики. Соответствующее поручение глава государства дал сегодня, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

«Необходимо идти дальше с четким пониманием целей и перспектив. Это не дежурная фраза. Кризис — это не только беда, но и время возможностей. У нас есть шансы прибавить: эпидемия оголила рынки — и появилась перспектива по многим товарам занять новые ниши. Поэтому, чего бы это ни стоило, правительству и Национальному банку необходимо все ресурсы и резервы направить в реальный сектор экономики», — потребовал Александр Лукашенко.