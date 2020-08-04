Лукашенко: Россия всегда будет ближайшим союзником Беларуси, хоть и поменяла братские отношения на «партнерские»

Источник материала: ОНТ

Россия всегда была, есть и будет ближайшим союзником нашей страны. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает БЕЛТА.

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