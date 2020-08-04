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В Сети нашли мускулистую таксу. Теперь пес - мем про бойца, лицо которого не увидеть

04.08.2020 12:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сети есть несколько шаблонов с мемами, на которых собаки выглядят как бодибилдеры. Одним из первых был сиба-ину по кличке Доге, в некоторых версиях мемов оппонентом Доге стал Чимс — другой сиба-ину. Сейчас популярность стала набирать пушистая такса, пишет Media Leaks.

Хозяин животного успел запечатлеть его таким образом, чтобы пес казался на снимке настоящим культуристом. На самом деле питомец лежал в обычной позе, но немного приподнял задние лапы. Получилось так, что хвостик стал похож на позвоночник, а лапки больше напоминали руки, согнутые в локтях.

Оригинальный пост всего за пару дней набрал более 670 тысяч лайков. Нашлись и те, кто увидел в фото почву для создания мема. Больше всего фото заинтересовало любителей артов, которые сделали из таксы подобие человека, лицо которого скрыто от посторонних глаз. Ниже — некоторые из таких изображений:

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