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В Слуцком районе тракторист въехал в гараж и повредил стоящую там машину

04.08.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцком районе тракторист въехал в гараж и повредил стоящую там машину

Курьёзное ДТП произошло вчера в деревне Знамя Слуцкого района. Как сообщили SG местные жители, водитель трактора с прицепом отвлёкся от движения на телефон и въехал в блочный гараж.

Повреждения получил стоящий в гараже автомобиль Volkswagen Sharan, люди не пострадали. Очевидцы говорят, что тракторист был трезв и сам удивлялся, как такое могло произойти.

В Слуцком районе тракторист въехал в гараж и повредил стоящую там машину

 
 
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Курьёзное ДТП произошло вчера в деревне Знамя Слуцкого района. Как сообщили SG местные жители, водитель трактора с прицепом отвлёкся от движения на телефон и въехал...
 
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