В Слуцком районе тракторист въехал в гараж и повредил стоящую там машину

Источник материала: Слуцк Город





Курьёзное ДТП произошло вчера в деревне Знамя Слуцкого района. Как сообщили SG местные жители, водитель трактора с прицепом отвлёкся от движения на телефон и въехал в блочный гараж.

Повреждения получил стоящий в гараже автомобиль Volkswagen Sharan, люди не пострадали. Очевидцы говорят, что тракторист был трезв и сам удивлялся, как такое могло произойти.



