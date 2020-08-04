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В Слуцком районе тракторист въехал в гараж и повредил стоящую там машину
04.08.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Курьёзное ДТП произошло вчера в деревне Знамя Слуцкого района. Как сообщили SG местные жители, водитель трактора с прицепом отвлёкся от движения на телефон и въехал в блочный гараж.
Повреждения получил стоящий в гараже автомобиль Volkswagen Sharan, люди не пострадали. Очевидцы говорят, что тракторист был трезв и сам удивлялся, как такое могло произойти.
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Курьёзное ДТП произошло вчера в деревне Знамя Слуцкого района. Как сообщили SG местные жители, водитель трактора с прицепом отвлёкся от движения на телефон и въехал...
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