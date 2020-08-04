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Брест признан самым благоустроенным городом в стране. Награда за победу - 8000 БВ

04.08.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брест признан самым благоустроенным городом в стране по итогам республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов за 2019 год.

Брест признан самым благоустроенным городом в стране. Награда за победу - 8000 БВ

В прошлом году нам удалось занять первое место в Брестской области, в этом - завоевать победу на уровне республики.

Брест признан самым благоустроенным городом в стране. Награда за победу - 8000 БВ

Рогачук рассказал, что он, как руководитель города, знает, сколько сил и энергии было приложено для достижения такого высокого результата. По другому и нельзя.

Брест признан самым благоустроенным городом в стране. Награда за победу - 8000 БВ

С одной стороны, говорит мэр, он испытывает гордость за родной Брест, с другой - понимает, что такую высокую планку держать сложно. Но возможно. Даже несмотря на объективные экономические трудности этого года.

Брест признан самым благоустроенным городом в стране. Награда за победу - 8000 БВ

Брест признан самым благоустроенным городом в стране. Награда за победу - 8000 БВ

Брест признан самым благоустроенным городом в стране. Награда за победу - 8000 БВ

 
Теги: Брест
 
 
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  Брест признан самым благоустроенным городом в стране по итогам республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов за 2019 год. В...
 
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