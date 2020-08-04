Брест признан самым благоустроенным городом в стране. Награда за победу - 8000 БВ

Источник материала: Виртуальный Брест

Брест признан самым благоустроенным городом в стране по итогам республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов за 2019 год.





В прошлом году нам удалось занять первое место в Брестской области, в этом - завоевать победу на уровне республики.

Рогачук рассказал, что он, как руководитель города, знает, сколько сил и энергии было приложено для достижения такого высокого результата. По другому и нельзя.





С одной стороны, говорит мэр, он испытывает гордость за родной Брест, с другой - понимает, что такую высокую планку держать сложно. Но возможно. Даже несмотря на объективные экономические трудности этого года.











