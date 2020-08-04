Беларусь потеряла из-за торговых войн, несправедливых цен и дорогих кредитов $9,5 млрд. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

«Итоги текущего периода показали, что высокая внешняя зависимость от одной-двух стран ставит нас в уязвимое положение. Из-за торговых войн, несправедливых цен, дорогих кредитов страна потеряла $9,5 млрд экономического роста за пять лет. А это — пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников, поддержка семей, — отметил Александр Лукашенко. — Мы сделали выводы. И уже реализуем стратегию, чтобы к 2025 году влияние таких факторов было минимальным».