Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию призвал извлечь уроки и сделать выводы из пандемии, передает корреспондент БЕЛТА.

«Пришло время извлечь уроки и сделать выводы, — сказал глава государства. — Никогда нельзя верить слухам и поддаваться панике. Необходимо спокойно, разумно реагировать и думать своей головой. И не следует слепо копировать чужие рецепты».

«А еще, если хотите, нужно доверять. Доверять врачам, специалистам и — простите меня за это выражение — доверять власти. Если вы ее избрали», — подчеркнул Александр Лукашенко.