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Ваше мнение важно! Планируется изменение границ города Мозыря и Козенского сельсовета.
Источник материала: Mlife
Необходимость изменения границ города Мозыря возникла в связи с уточнением границ землепользователей города Мозыря.
Мозырский районный исполнительный комитет просит граждан в течение одного месяца с даты опубликования данного извещения высказать свое мнение по вопросу изменения границ города Мозыря.
Дополнительную информацию по данному вопросу можно получить в управлении землеустройства Мозырского райисполкома по телефонам: 32-31-88, 25-64-51, 25-64-16.
Мнения граждан в письменной форме направляются по адресу: г. Мозырь, пл. Ленина, 16, кабинет 310 (управление землеустройства Мозырского райисполкома), а также в электронном виде принимаются по адресу:
Официальная информация.
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