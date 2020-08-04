Ваше мнение важно! Планируется изменение границ города Мозыря и Козенского сельсовета.

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Необходимость изменения границ города Мозыря возникла в связи с уточнением границ землепользователей города Мозыря.Мозырский районный исполнительный комитет просит граждан в течение одного месяца с даты опубликования данного извещения высказать свое мнение по вопросу изменения границ города Мозыря.Дополнительную информацию по данному вопросу можно получить в управлении землеустройства Мозырского райисполкома по телефонам: 32-31-88, 25-64-51, 25-64-16.Мнения граждан в письменной форме направляются по адресу: г. Мозырь, пл. Ленина, 16, кабинет 310 (управление землеустройства Мозырского райисполкома), а также в электронном виде принимаются по адресу:Официальная информация.