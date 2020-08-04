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Президент: Люди в глубинке должны иметь комфортные условия для жизни, не хуже, чем в городах

04.08.2020 12:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент: Люди в глубинке должны иметь комфортные условия для жизни, не хуже, чем в городах

Люди в глубинке должны иметь условия для жизни не хуже, чем в городах, заявил Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, пишет БЕЛТА.  

Президент отметил, что в стране заканчивается трилогия «Малой родины».  

При этом белорусский лидер обратил внимание, что задачей государства является создание инфраструктуры.  

Также белорусский лидер отметил, что модернизация села полностью завершится за следующую пятилетку. 

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Люди в глубинке должны иметь условия для жизни не хуже, чем в городах, заявил Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному...
 
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