Президент: Люди в глубинке должны иметь комфортные условия для жизни, не хуже, чем в городах

Источник материала: ОНТ

Люди в глубинке должны иметь условия для жизни не хуже, чем в городах, заявил Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, пишет БЕЛТА.

Президент отметил, что в стране заканчивается трилогия «Малой родины».

При этом белорусский лидер обратил внимание, что задачей государства является создание инфраструктуры.

Также белорусский лидер отметил , что модернизация села полностью завершится за следующую пятилетку.

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