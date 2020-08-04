|
Президент: Люди в глубинке должны иметь комфортные условия для жизни, не хуже, чем в городах
Источник материала: ОНТ
Люди в глубинке должны иметь условия для жизни не хуже, чем в городах, заявил Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию,
Президент отметил, что в стране заканчивается трилогия «Малой родины».
При этом белорусский лидер обратил внимание, что задачей государства является создание инфраструктуры.
Также белорусский лидер
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Люди в глубинке должны иметь условия для жизни не хуже, чем в городах, заявил Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)