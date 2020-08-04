Выборы-2020. Первый избиратель в первый день на первом участке

Источник материала: Радзiма





К открытию Пушкинского участка для голосования № 1 в Глуске всё готово. Комиссия в сборе, на входе — средство для дезинфекции, ящики, кабинки готовы… Подходят наблюдатели. Председатель комиссии Геннадий Липский поздравляет всех с почином, желает хорошей работы. Спустя 15 минут после открытия участка приходит первый избиратель. Это медсестра Алла Леонидовна Долбик. Мы поздравляем ее с тем, что она в первый день стала первым избирателем на первом участке Глуска, и делаем несколько исторических кадров.































Досрочное голосование на выборах Президента Республики Беларусь началось 4 августа. Участки для голосования работают с 10:00 до 19:00, перерыв — с 14:00 до 16:00.