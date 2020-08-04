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О досрочной выплате пенсий в августе
Источник материала: Mlife
Согласно законодательству пенсии выплачиваются в период с 5 по 25 число на основании графиков выплат через банки, почтовые отделения, предприятия по доставке пенсий.
В августе пенсии, которые согласно графику выплат приходятся на 10 число и позднее, будут доступны к выплате:
• на почте и через доставочные предприятия - с 3 августа,
• через банки – с 5 августа.
Право выбрать досрочное получение пенсии остается за пенсионером. Если не будет желания получить пенсию досрочно, то это можно будет сделать в привычный срок.
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В целях создания пенсионерам удобных условий получения пенсий (минимизация поездок, сокращение социальных контактов) выплата пенсий в августе будет...
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