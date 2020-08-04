О досрочной выплате пенсий в августе

Источник материала: Mlife

Согласно законодательству пенсии выплачиваются в период с 5 по 25 число на основании графиков выплат через банки, почтовые отделения, предприятия по доставке пенсий.



В августе пенсии, которые согласно графику выплат приходятся на 10 число и позднее, будут доступны к выплате:



• на почте и через доставочные предприятия - с 3 августа,



• через банки – с 5 августа.



Право выбрать досрочное получение пенсии остается за пенсионером. Если не будет желания получить пенсию досрочно, то это можно будет сделать в привычный срок.