Источник материала: Mlife

По словам Владимира Привалова, программа феста в этом году максимально насыщена и обновлена. В первую очередь преобразилась традиционная фестивальная площадка, которая стала историко-этнографическим музеем под открытым небом. Этот день будет щедр на творческие встречи, презентации, концерты белорусских, российских и украинских коллективов.



Творческих людей Полесья объединит встреча областной организации Союза писателей. Намечена презентация книг лауреатов региональной литературной премии имени К.Туровского "Журавы на Палессе ляцяць".



В планах много позиций с пометкой "впервые". Это интерактивная площадка "Хлеб майго Палесся", выставка победителей областного пленэра "Фарбы маей краiны", концертно-игровая программа аутентичных коллективов "ФолькФэст", фестиваль резчиков по дереву. Впервые пройдет и выставка-ярмарка ремесленников и мастеров области "Рамесная слабада" с мастер-классами.



При благоприятной погоде фестивальное действо достигнет нового уровня высоты. В небе состоятся показательные выступления спортсменов-парашютистов.



Гостеприимно будут открыты все объекты туриндустрии Национального парка "Припятский". Желающие смогут покататься на теплоходе либо лодках.



Представители восьми районов Гомельской области и трех из Брестского региона уже готовят презентационные подворья. По традиции на празднике назовут имена представителей Гомельской и Брестской областей, удостоенных специального звания "Ганаровы паляшук". Их кандидатуры были согласованы сегодня, а назовут имена почетных граждан в день фестиваля.



Особенностью этого фестиваля станет Мозырский экономический форум и XV Республиканская универсальная ярмарка "Палесская скарбнiца". Представители сферы обсудят развитие регионального туризма в Беларуси.



На заседании оргкомитета фестиваля заместитель премьер-министра Александр Субботин, председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Михаил Русый и помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко утвердили концепцию мероприятия и оценили готовность площадок.



Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей поручил детально проработать все нюансы проведения этнографического праздника. "Важно, чтобы гости "Зова Полесья" могли благополучно добраться, определиться на отдых, без проблем припарковать автомобиль. Необходимо продумать маршруты подвоза желающих попасть на праздник из ближайших и дальних регионов", - подчеркнул губернатор.



Международный фестиваль "Зов Полесья" направлен на сохранение и популяризацию этнокультурных традиций, изучение и поддержку богатого историко-культурного наследия региона, укрепление творческих связей приграничных регионов. Он проводится раз в два года. В 2018-м фестиваль собрал около 35 тыс. человек. Организаторами выступают Министерство культуры, Гомельский и Брестский облисполкомы, Национальный парк "Припятский".