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Мужчина упорно отрицал, что взял велосипед соседки, а когда его "прижали к стенке", сказал, что пошутил
04.08.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Юмор – как способ донести мысль очень любопытен, но не всегда уместен. В этом на собственном опыте убедилась одна из жительниц Брестчины, на минутку забежавшая поболтать к соседке, а на выходе из дома не нашедшая свой велосипед.
О пропаже женщина сразу же сообщила на линию 102.
Спустя час его нашли в одном из нежилых дворов: местный житель, ранее категорически отрицавший, что взял двухколесный транспорт, признался, что переместил его, чтобы немножко подшутить над «любимой» соседкой. Шутку мужа своей подруги пенсионерка явно не оценила.
Оставляя велосипед в общественном месте даже на непродолжительное время, закрывайте его на трос толщиной не менее 0,6 см с велозамком.
Берегите себя и свое имущество!
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Мужчина упорно отрицал, что взял велосипед соседки, а когда его "прижали к стенке", сказал, что пошутил
Юмор – как способ донести мысль очень любопытен, но не всегда уместен. В этом на собственном опыте убедилась одна из жительниц Брестчины, на минутку забежавшая...
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