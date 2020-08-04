Источник материала: Виртуальный Брест

Юмор – как способ донести мысль очень любопытен, но не всегда уместен. В этом на собственном опыте убедилась одна из жительниц Брестчины, на минутку забежавшая поболтать к соседке, а на выходе из дома не нашедшая свой велосипед.





О пропаже женщина сразу же сообщила на линию 102.

Спустя час его нашли в одном из нежилых дворов: местный житель, ранее категорически отрицавший, что взял двухколесный транспорт, признался, что переместил его, чтобы немножко подшутить над «любимой» соседкой. Шутку мужа своей подруги пенсионерка явно не оценила.

Оставляя велосипед в общественном месте даже на непродолжительное время, закрывайте его на трос толщиной не менее 0,6 см с велозамком.

Берегите себя и свое имущество!