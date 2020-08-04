Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, а придерживается многовекторности и предсказуемой внешней политики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что сегодня торговые конфликты перетекают в политическую и военную плоскость, становятся фактором развития внутренней дестабилизации в отдельных странах. Он обратил внимание, что США вступили в период постоянной протестной турбулентности, в Китае вспыхнул Гонконг, рядом стал активно перевооружаться Тайвань. Обострились противоречия в регионе Южно-Китайского моря, где сосредоточены огромные запасы нефти и газа. Полыхнуло на индийско-китайской границе. Чтобы защитить себя, Китай вынужден активизировать военное строительство. Заискрило на границе между Индией и Пакистаном — странами с ядерным оружием, добавил Президент.

«Пылающие очаги нестабильности мы вновь наблюдаем в Северной Африке, на Ближнем Востоке. Нагнетаются страсти в отношении Ирана, Венесуэлы, Сирии, иных стран, позволяющих себе независимую, свободолюбивую политику. Да и на постсоветском пространстве десятилетиями не можем разрешить массу застаревших конфликтов: Приднестровье, кавказский клубок противоречий, армяно-азербайджанский конфликт. Более того, получили еще и Украину», — привел еще несколько примеров Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что Беларусь сегодня находится на этом геополитическом разломе, живущая своим умом, она оказалась единственным спокойным звеном в центре Евразии. «Поэтому сегодня наразрыв, — констатировал Президент. — И Россия боится нас потерять: ведь кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад в последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес. Да и Китай всерьез рассчитывает на стабильность своего друга. Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику».