Мировые игроки используют пандемию как прикрытие для бесцеремонной реализации своих амбиций. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

«Пандемия обнажила все системные проблемы. Эта тема фактически стала прикрытием для бесцеремонной реализации основными мировыми игроками своих внешнеполитических и торгово-экономических амбиций, — убежден Александр Лукашенко. — Причем методами разными, не брезгуют ничем. Вы это наблюдаете».

Он констатировал, что по всем фронтам развернулось жесткое противостояние между крупнейшими экономиками мира — США, которые на протяжении последних десятилетий фактически являлись единоличным мировым лидером, и Китаем, который ворвался в мировую элиту и выступает за реальную многополярность. В стороне от этих процессов не остались Евросоюз и Россия, также претендующие на главенствующие роли. «Словом, трясет всю планету. При том что Япония, Корея, Бразилия, Индия, арабский мир и ряд других ведущих экономик своего слова еще не сказали. Пока не сказали», — отметил глава государства.

По словам Президента, весь мир погрузился в хаос торговых войн, национального протекционизма, политического и информационного противостояния. Интеграционные структуры переживают системный кризис, а некоторые вообще развалились и существуют только на бумаге, заметил он. Мощнейшим индикатором этого процесса в ЕС стал Брексит, а также обострение внутри союза противоречий между старой и новой Европой, добавил Александр Лукашенко.

«Растет напряженность в военной сфере, которая порождает новый виток гонки вооружений. Вдумайтесь: более трети государств мира вовлечены в вооруженные конфликты напрямую или косвенно. Задумываясь над этим, понимаешь, что наша планета постепенно, но уверенно скатывается к пропасти. Кажется, что достаточно зажечь простую спичку — и планета взорвется», — сказал Президент.

Самое ужасное, по мнению главы государства, заключается в том, что международно-правовые и многосторонние политические инструменты урегулирования, которыми страны так гордились в период холодной войны, фактически стали анахронизмом и никем не учитываются. «Мировые правящие элиты выработать новые, к сожалению, оказались не в состоянии, — констатировал белорусский лидер. — Здравые политики вовсю говорят об остром дефиците полноценного диалога в международных отношениях. Но их не слышат».