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Лукашенко: Преимущества БелАЭС помогут Беларуси сделать прорыв в будущее
Источник материала: ОНТ
Преимущества БелАЭС помогут Беларуси сделать прорыв в будущее. Такое мнение в ходе Послания белорусскому народу и Национальному собранию высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко,
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Преимущества БелАЭС помогут Беларуси сделать прорыв в будущее. Такое мнение в ходе Послания белорусскому народу и Национальному собранию высказал Президент...
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