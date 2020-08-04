Лукашенок высказался про «реформы» и «перемены»

Источник материала: Ежедневник

Президент рассказал, в чем состоит белорусский путь реформ.

Лукашенко считает, что призыв альтернативных кандидатов осуществить перемены через возврат к лихим 90-м и вернуть к Конституции 94-го года – это подарок криминалу и криминальному бизнесу.

Поэтому никакого возврата в «лихие» 90-е быть не может, пообещал президент.

Перемены должны быть «от людей и от станка», они должны приносить пользу стране, считает он.

Белорусский путь реформ, считает глава государства, – это терпеливое, вдумчивое совершенствование того производства, которое создано в нашей стране и основано на собственной сырьевой базе, на собственной науке и компетенциях.

«Путь – разрушить до основания, а затем… – это не наш путь», – заявил он. Лукашенко особо подчеркнул, что никакого передела собственности не будет.

Президент отметил, что за весь срок своего президентства он не нашел ответа на вопрос: почему госпредприятия так всем мозолят глаза?

Лукашенко уверен: без социальных взрывов нельзя реформировать госпредприятия.

Он призвал экспертов, кто может провести реформы без социальных последствий, показать это на практике.

«Идите, покажите, как вы умеете это делать», – сказал он.