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Президент заявил, что в ближайшее время будут приняты принципиальные решения по защите рынка
Источник материала: ОНТ
В Беларуси в ближайшее время будут приняты принципиальные решения по защите рынка, заявил Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию,
Белорусский лидер подчеркнул, что следует защищать свой рынок.
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В Беларуси в ближайшее время будут приняты принципиальные решения по защите рынка, заявил Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и...
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