Президент заявил, что в ближайшее время будут приняты принципиальные решения по защите рынка

Источник материала: ОНТ

В Беларуси в ближайшее время будут приняты принципиальные решения по защите рынка, заявил Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает БЕЛТА.

Белорусский лидер подчеркнул, что следует защищать свой рынок.

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