|
Подросток на мотоцикле ехал 110 км/ч в центре Могилева, за ним погналась ГАИ. Есть видео
Источник материала: Tut.by
В Могилеве экипаж ГАИ «засек» мотоциклиста, который ехал со скоростью 110 км/ч в центре города. Погоня закончилась тем, что водитель выехал «в поля», бросил мотоцикл и сбежал. Но его нашли,
Сотрудники ГАИ следили за безопасностью дорожного движения — и на проспекте Пушкинском радар зафиксировал водителя мотоцикла Honda, который при разрешенной скорости не выше 60 км/ч ехал со скоростью 110 км/ч.
Сотрудник ГАИ включил мигалки чтобы мотоциклист остановился, но тот проигнорировал требование и поехал дальше с той же скоростью. Патрульная машина начала преследование.
Мотоциклист проскочил перекресток проспекта Пушкинского с улицей Гагарина, а также улицы Гагарина и бульвара Непокоренных на красный, затем съехал в поле около Днепра. Патрульная машина там бы не проехала, и сотрудники ГАИ проехали дальше. Когда выехали в поле — обнаружили только мотоцикл: водитель сбежал.
Однако владельца мотоцикла нашли быстро: он рассказал, что в тот момент байком управлял 17-летний бесправник. На него составили 5 протоколов за нарушение ПДД.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель мотоцикла сбежал, но его нашли: он бесправник, ему 17 лет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)