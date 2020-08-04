Подросток на мотоцикле ехал 110 км/ч в центре Могилева, за ним погналась ГАИ. Есть видео

Источник материала: Tut.by

В Могилеве экипаж ГАИ «засек» мотоциклиста, который ехал со скоростью 110 км/ч в центре города. Погоня закончилась тем, что водитель выехал «в поля», бросил мотоцикл и сбежал. Но его нашли, сообщили в УВД.

Сотрудники ГАИ следили за безопасностью дорожного движения — и на проспекте Пушкинском радар зафиксировал водителя мотоцикла Honda, который при разрешенной скорости не выше 60 км/ч ехал со скоростью 110 км/ч.

Сотрудник ГАИ включил мигалки чтобы мотоциклист остановился, но тот проигнорировал требование и поехал дальше с той же скоростью. Патрульная машина начала преследование.

Мотоциклист проскочил перекресток проспекта Пушкинского с улицей Гагарина, а также улицы Гагарина и бульвара Непокоренных на красный, затем съехал в поле около Днепра. Патрульная машина там бы не проехала, и сотрудники ГАИ проехали дальше. Когда выехали в поле — обнаружили только мотоцикл: водитель сбежал.

Однако владельца мотоцикла нашли быстро: он рассказал, что в тот момент байком управлял 17-летний бесправник. На него составили 5 протоколов за нарушение ПДД.