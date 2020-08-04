Лукашенко: пенсии буду расти вместе с зарплатами быстрее роста цен

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Фото: трансляция Белтелерадиокомпании

«Средний размер пенсии будет поддерживаться на уровне 40% от средней зарплаты по стране. Будем активнее внедрять систему добровольных пенсионных накоплений граждан. Для нас главная задача – сделать так, чтобы рост пенсий стабильно превышал рост уровня цен» – заявил президент Беларуси.

При этом государство намерено сохранить за собой контроль над ценами по ряду социально значимых товаров.