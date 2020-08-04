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Лукашенко: пенсии буду расти вместе с зарплатами быстрее роста цен

04.08.2020 13:22 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: трансляция Белтелерадиокомпании

«Средний размер пенсии будет поддерживаться на уровне 40% от средней зарплаты по стране. Будем активнее внедрять систему добровольных пенсионных накоплений граждан. Для нас главная задача – сделать так, чтобы рост пенсий стабильно превышал рост уровня цен» – заявил президент Беларуси.

При этом государство намерено сохранить за собой контроль над ценами по ряду социально значимых товаров.

 
 
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Средний размер трудовой пенсии в Беларуси составит 40% от средней зарплаты по стране. При этом зарплаты вырастут не менее чем в два раза в ближайшие 5 лет. Об этом...
 
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