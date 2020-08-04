Лукашенко предостерег молодежь от принятия необдуманных решений под влиянием эмоций

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег белорусскую молодежь от принятия необдуманных решений под влиянием эмоций. С таким призывом Глава государства выступил во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает БЕЛТА.

В частности, Президент отметил, что в Беларуси за время независимости было воспитано целое поколение свободомыслящих и небезразличных людей.

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