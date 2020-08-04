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Александр Лукашенко: «Мы прожили четверть века не впустую, не зря. Нам будет что сказать своим детям»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Обычно Послание главы государства белорусскому народу и парламентариям проходит в Доме правительства. Но сегодня, 4 августа, лучших людей страны позвали во Дворец Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Пандемия сняла маску с международной дипломатии, а на пантеоне мировой элиты стало значительно теснее. Треть государств мира вовлечены в конфликты. Говорят о белорусских инициативах – от минских соглашений до перезагрузки «Хельсинки». Говорят, но не делают. Миру тяжело, Беларусь держится.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы прожили четверть века не впустую, не зря. Нам будет что сказать своим детям. Отстаивая независимый путь развития, мы прошли через испытания изоляцией и санкциями. А в трудную годину стали донором безопасности для нашего европейского дома.
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Александр Лукашенко: «Мы прожили четверть века не впустую, не зря. Нам будет что сказать своим детям»
Новости Беларуси. Обычно Послание главы государства белорусскому народу и парламентариям проходит в Доме правительства. Но сегодня, 4 августа, лучших людей страны...
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