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Александр Лукашенко: «Мы прожили четверть века не впустую, не зря. Нам будет что сказать своим детям»

04.08.2020 20:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Обычно Послание главы государства белорусскому народу и парламентариям проходит в Доме правительства. Но сегодня, 4 августа, лучших людей страны позвали во Дворец Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Мы прожили четверть века не впустую, не зря. Нам будет что сказать своим детям»

Евгений Пустовой, корреспондент:
Таких Посланий в истории суверенной Беларуси еще не было. По настроению – эмоционально, по периоду в истории – трудно. Всему миру, поэтому и Беларуси. Но мы двигаемся по своему пути. Кто-то не понимает, кого-то раздражает. Но на то и суверенитет, чтобы звучал свой голос.

Александр Лукашенко: «Мы прожили четверть века не впустую, не зря. Нам будет что сказать своим детям»

Пандемия сняла маску с международной дипломатии, а на пантеоне мировой элиты стало значительно теснее. Треть государств мира вовлечены в конфликты. Говорят о белорусских инициативах – от минских соглашений до перезагрузки «Хельсинки». Говорят, но не делают. Миру тяжело, Беларусь держится. 

Александр Лукашенко: «Мы прожили четверть века не впустую, не зря. Нам будет что сказать своим детям»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сотни тысяч жизней по всей планете унесла пандемия. Рухнули цены на нефть, вернулся глобальный экономический кризис. Мир накрыла волна протестов и вооруженных конфликтов. Затрещал по швам Европейский союз. И это только начало.

Александр Лукашенко: «Беларусь – единственное спокойное звено в центре Евразии, живущее своим умом»

Мы прожили четверть века не впустую, не зря. Нам будет что сказать своим детям. Отстаивая независимый путь развития, мы прошли через испытания изоляцией и санкциями. А в трудную годину стали донором безопасности для нашего европейского дома.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Евгений Пустовой

 
 
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Новости Беларуси. Обычно Послание главы государства белорусскому народу и парламентариям проходит в Доме правительства. Но сегодня, 4 августа, лучших людей страны...
 
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