|
Послание Президента к белорусскому народу и Парламенту. Когда смотреть телеверсию?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 августа выступил с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внутренняя и внешняя политика, условия жизни людей в регионах, зарплаты и пенсии, перспективы для бизнеса, развитие медицины.
Примечательно, что основные моменты текста Послания Президент писал лично. Уже в начале своего обращения Александр Лукашенко отметил: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, а проводит многовекторную внешнюю политику. И это в то время, когда многие страны погрузились в вооруженные конфликты и торговые войны.
Читайте также:
Но это о глобальном. А вот что касается отдельно взятого белоруса? Люди в глубинке должны иметь условия для жизни не хуже, чем в городах. Приоритеты на ближайшее время: местные дороги и строительство жилья с господдержкой, доступность качественного образования для каждого. Речь шла и о зарплате: в будущую пятилетку она должна вырасти в стране в два раза.
Читайте также:
Александр Лукашенко: «Попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 августа выступил с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)