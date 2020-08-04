ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Горбатый кит и его детёныш подплыли к сёрферам в Сиднее

04.08.2020 20:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Австралии. В австралийском Сиднее запечатлели довольно необычное явление: на одном из местных пляжей взрослый горбатый кит и его детёныш подплыли к серферам на минимальное расстояние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Горбатый кит и его детёныш подплыли к сёрферам в Сиднее

Местные жители признаются, что подобного не видели никогда. Обычно, эти млекопитающие не подплывают к людям так близко.

Особенно непривычно это наблюдать сейчас, когда горбатые киты должны мигрировать в тропические воды. Специалисты предполагают, что в нынешнем году здоровье морских гигантов не позволяет им совершать длительные путешествия.

Горбатый кит и его детёныш подплыли к сёрферам в Сиднее

К такому выводу пришли изучив образцы их слизи. Оказалось, что разнообразие и богатство микробов в организме китов значительно уменьшилось.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Австралии. В австралийском Сиднее запечатлели довольно необычное явление: на одном из местных пляжей взрослый горбатый кит и его детёныш подплыли к...
 
Новости дня
Новости разные
 
На восток США обрушился ураган, на западе – лесные пожары
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика