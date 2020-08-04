Мощный взрыв в Бейруте: есть погибшие и сотни раненых

Источник материала: ОНТ

Возле порта в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв, передает РИА «Новости».

По информации телеканала Al Arabiya со ссылкой на ливанских журналистов, на месте взрыва нашли тела не менее шести человек.

Перед взрывом очевидцы слышали небольшой хлопок, а через 5 минут появился черный и белый дым, затем столб красного дыма поднялся в небо.

В рядомстоящих домах и в зданиях, которые находятся в нескольких километрах от эпицентра взрыва, выбило стекла.

По информации РИА «Новости», ранения получили сотни человек, машины скорой помощи вывозят их из района Зайтуна-бей и соседних кварталов. Вертолеты участвуют в тушении пожара.

Национальное информационное агентство Ливана сообщило, что взрыв прогремел в порту Бейрута на складе пиротехники.

Фото: скриншот из видео РИА «Новости»

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