ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мощный взрыв в Бейруте: есть погибшие и сотни раненых

04.08.2020 20:22 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Мощный взрыв в Бейруте: есть погибшие и сотни раненых

Возле порта в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв, передает РИА «Новости».

По информации телеканала Al Arabiya со ссылкой на ливанских журналистов, на месте взрыва нашли тела не менее шести человек.

Перед взрывом очевидцы слышали небольшой хлопок, а через 5 минут появился черный и белый дым, затем столб красного дыма поднялся в небо.

В рядомстоящих домах и в зданиях, которые находятся в нескольких километрах от эпицентра взрыва, выбило стекла.

По информации РИА «Новости», ранения получили сотни человек, машины скорой помощи вывозят их из района Зайтуна-бей и соседних кварталов. Вертолеты участвуют в тушении пожара.

Национальное информационное агентство Ливана сообщило, что взрыв прогремел в порту Бейрута на складе пиротехники.

Фото: скриншот из видео РИА «Новости»

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возле порта в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв, передает РИА «Новости». По информации телеканала Al Arabiya со ссылкой на ливанских журналистов, на месте...
 
Новости дня
Новости разные
 
Орда: социальная направленность госполитики — одно из важнейших достижений независимой Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика